Студенты Кубанского госуниверситета физкультуры стали чемпионами России по регби
Спорт
01.12.2022 12:28
Первый в истории турнир среди вузов в классической версии регби прошел в Кисловодске.
В этом городе краснодарцы месяцем ранее участвовали во всероссийских соревнованиях по регби-7. Что тогда, что сейчас коллектив Кубанского университета физкультуры, спорта и туризма никому не уступил. Разгромными оказались победы в группе над студентами из Санкт-Петербурга и Нальчика, команду из Красноярска одолели со счетом 17:10. В финале кубанцы встретились с казанцами и проблем также не испытали — 23:3.
Читайте также: как команда Кубанского госуниверситета физкультуры готовилась к чемпионату страны по регби.
Автор:
Популярные новости
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Краснодарском крае за 11 суток реконструировали ж/д мост через реку Челбас
- Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
- Хуниор Алонсо вернется в ФК «Краснодар» по окончании аренды
- В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов