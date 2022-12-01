Студенты Кубанского госуниверситета физкультуры стали чемпионами России по регби

Первый в истории турнир среди вузов в классической версии регби прошел в Кисловодске.

В этом городе краснодарцы месяцем ранее участвовали во всероссийских соревнованиях по регби-7. Что тогда, что сейчас коллектив Кубанского университета физкультуры, спорта и туризма никому не уступил. Разгромными оказались победы в группе над студентами из Санкт-Петербурга и Нальчика, команду из Красноярска одолели со счетом 17:10. В финале кубанцы встретились с казанцами и проблем также не испытали — 23:3.

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