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Как команда Кубанского госуниверситета физкультуры готовится к чемпионату страны по регби

Спорт
15.11.2022 13:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/kak-komanda-kubanskogo-gosuniversiteta-fizkultury-gotovitsya-k-chempionatu-strany-po-regbi
Видео канала «Кубань 24»

Сборная Кубанского университета физкультуры, спорта и туризма готовится к первому в истории чемпионату страны по регби-15 среди студентов. Турнир стартует 22 ноября в Кисловодске.

«Я очень давно не играл в «пятнашку». Поэтому лично мне будет тяжело перестроиться. Я думаю, что будет нелегко. Но ребята справятся, мы все справимся, если будем одним коллективом», — сказал капитан команды КГУФКСТ по регби Денис Шишкин.

В регби-7 кубанские студенты год назад стали чемпионами страны, а этим летом выиграли Универсиаду в Ессентуках. На результатах команды не сказалось даже омоложение состава. Например, нынешний капитан Денис Шишкин — второкурсник. Эта команда должна была представлять страну на студенческом чемпионате Европы и на Кубке мира среди вузов в Казани, но ситуация изменилась. Теперь цель коллектива — удачно завершить год.

«Ни одной команде не будет с нами просто. Даже тем, кто всегда играет в регби-15 и даже не играет в регби-7. Наши прогнозы — не то, чтобы попасть в тройку, а чтобы занять первое место. Мы едем туда только за этим, потому что на любых чемпионатах, в которых мы участвуем, наша цель — только первое место», — рассказал руководитель команды КГУФКСТ по регби Евгений Мазуренко.

В чемпионате страны в Кисловодске сыграют восемь студенческих команд. Победитель турнира по регби-15 станет известен в последний день ноября.

Автор:
Максим Герасин
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