Студенты КГИК презентовали кинодраму на международном фестивале «Восхождение»

Герои комедийной драмы «Старшино» застряли в маленьком селе во временной петле

Картину презентовали студентки Краснодарского государственного института культуры Виктория Кувалдина и Мария Скварек.

«Команда отнеслась с большим энтузиазмом к проекту, и мы отнеслись к нему ответственно, поэтому съемки прошли гладко, насколько это возможно», — рассказала студентка 4 курса КГИК Виктория Кувалдина.

«Ребята себя очень достойно проявили, профессионально оценивали просмотры, участвовали в дискуссиях. Самое главное, что они завели круг общения с ребятами стран СНГ — их пригласили летом на фестиваль в Киргизию», — отметила заведующая кафедрой кино, телевидения и звукорежиссуры Анна Предоляк.

На фестивале в Москве студенты КГИК также посетили лекции, мастер-классы от известных кинематографистов, показы других киноработ.

Читайте также: международный кинофестиваль «Победили вместе» стартовал в Сочи.

Подпишись, здесь всегда интересно.