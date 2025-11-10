Международный кинофестиваль «Победили вместе» стартовал в Сочи

Церемония открытия ХХ Международного кинофестиваля «Победили вместе» имени Владимира Меньшова состоялась 10 ноября.

В конкурсную программу вошли документальные фильмы о Великой Отечественной и Второй мировой войне со всех континентов. Всего в фестивале принимают участие 45 стран, включая Аргентину, Бразилию, Италию, Израиль, Китай, Швецию и США.

Перед открытием участники возложили цветы на Мемориальном комплексе в Завокзальном районе курорта.

Кинофестиваль «Победили вместе» имени Владимира Меньшова стал крупнейшим смотром документальных фильмов в стране. Он был учрежден в 2005 году по инициативе Героев Советского Союза. До 2022 года проходил в Севастополе, с 2023-го проводится в Сочи. Показы лент будут идти до 17 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках фестиваля для жителей и гостей города-курорта подготовили познавательную и разнообразную программу.

