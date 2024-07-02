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Студенты КГИК пополнили труппу Театра Защитника Отечества в Краснодаре

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/studenty-kgik-popolnili-truppu-teatra-zashhitnika-otechestva-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

Будущих актеров заметил главный режиссер и пригласил работать в театр.

Сейчас третьекурсники Зоя Холина и Матвей Невзоров готовятся к своему дебютному спектаклю. Студенты исполнят главные роли в сатирической сказке «Тень» по одноименному произведению Евгения Шварца. Матвей играет молодого ученого по имени Христиан-Теодор, а Зоя ― принцессу Луизу. Матвей и Зоя ― одни из самых молодых актеров в труппе. Увидеть дебют студентов краснодарцы смогут уже 6 июля. Спектакль покажут на сцене Театра Защитника Отечества.

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