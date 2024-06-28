Резиденцию для молодых режиссеров организовал «Один театр» в Краснодаре

Участники из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и даже Китая за несколько дней создавали мини-спектакли.

Показы пройдут на 29 и 30 июня. Они будут представлены в неожиданных местах ― в фойе, на улице, в подвале театра Драмы. Для участия в проекте было подано 160 заявок. Организаторы выбрали пять самых интересных.

«Механика резиденции достаточно проста: приезжают резиденты, пять дней репетируют и на шестой-седьмой день, в субботу-воскресение, представляют свои мини-спектакли, эскизы к спектаклям. Зрители видят только финальную часть, только сами эскизы», ― рассказал сооснователь театра Алексей Мосолов.

«Есть определенный в этом адреналин. И в этом адреналине и есть искусство театра. Искусство театра ― оно сиюминутное. Если ты можешь высечь эту энергию сиюминутного азарта, дать этот азарт зрителю, то этот спектакль получился», ― отметил режиссер Павел Львов-Белов.

Билеты доступны на сайте театра для всех желающих. В конце каждой постановки зрители смогут обсудить ее с актерами и режиссерами, а театральные критики и жюри проекта дадут свои оценки.

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