Премьеру спектакля «Любовь и голуби» покажет в июле Молодежный театр Краснодара

Премьера постановки, жанр которой определили как «забавная история в двух частях», запланирована на 11 июля. Режиссером выступил Александр Кладько.

История начинается с того, что примерный семьянин Василий отправляется на отдых и теряет голову от яркой Раисы Захаровны, так непохожей на его жену Надежду. Решив полностью поменять свою жизнь, Василий переезжает к любовнице и скоро понимает всю глубину смысла фразы «не надо путать туризм с эмиграцией»…

«Это жизненная история о настоящем: о семейных отношениях, любви и предательстве, прощении и одиночестве. Размышления о ценности настоящей любви и семейного счастья всегда будут актуальны», — сообщает пресс-служба Молодежного театра Краснодара.

В главных ролях: заслуженный артист Краснодарского края Алексей Алексеев (Василий), заслуженная артистка Краснодарского края Юлия Макарова (Надежда) и Оксана Трегубова (Раиса Захаровна). Также в спектакле заняты заслуженный артист России Дмитрий Морщаков, заслуженная артистка Краснодарского края Елена Дементьева, Анастасия Ковьярова, Владислав Гоголев.

Возрастное ограничение 12+.

Интервью с режисером-постановщиком спектакля Александром Кладько смотрите здесь.

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