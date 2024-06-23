Премьеру спектакля «Из жизни ископаемых» представил Краснодарский театр драмы

Премьеру по циклу из семи новелл американского драматурга и сценариста Фредерика Строппеля представили 20 июня на камерной сцене Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького.

Постановщиком выступил главный режиссер театра заслуженный артист Кубани Арсений Фогелев. «Из жизни ископаемых» дал возможность зрителям увидеть мэтров Краснодарского драмтеатра в одном спектакле.

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Роли в спектакле исполнили народный артист РСФСР Анатолий Горгуль, заслуженный артист РСФСР Станислав Гронский, заслуженные артистки России Инна Станевич, Ольга Светлова и Татьяна Корякова, заслуженная артистка Киргизии Тамара Родькина, заслуженные артисты Кубани Водопьянова Татьяна, Ирина Хруль, Мария Грачева, Георгий Хадышьян, Сергей Мочалов, Евгений Женихов, артист Андрей Соломыков.

Проводником между сюжетами стала заслуженная артистка Кубани Ольга Вавилова.

«Это калейдоскоп увлекательных историй, каждая из которых — откровенный разговор о важном: любви, супружеской верности, исторической памяти, доверчивости и многом другом», — сообщили пресс-служба театра.

После спектакля артистам вручили благодарственные письма замглавы Краснодарского края Анны Миньковой и министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной.

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