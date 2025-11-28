Студентки КГИК рассказали, как совмещают учебу и материнство

День матери в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 30 число.

Поздравления ждут и студенток Краснодарского государственного института культуры, ведь получение образования некоторые из них совмещают с материнством.

Екатерина Зорина поступила на кафедру академического рисунка и живописи в 2021 году. Четыре курса прошли в обычном учебном темпе: подготовка картин и эскизов, экзамены и зачеты. Полгода назад девушка стала мамой — на свет появилась дочь Злата.

«Если раньше какие-то дела можно было отложить на потом — уборку, готовку, то сейчас сразу все нужно делать», — рассказала студентка пятого курса КГИК Екатерина Зорина.

Мыслей об академическом отпуске у студентки не было. С воспитанием дочки помогает муж и его родители, порой она даже приходит на пары вместе с мамой.

«На живопись я ее не таскаю, потому что там запах разбавителя краски, а так приходила. Все позитивно. Как она может не нравиться?» — поделилась Зорина.

Мама — это человек, который всегда находится в движении, особенно если совмещать материнство с учебой на кафедре хореографии. Алена Долгова — студентка третьего курса, и мамой она стала уже на первом году обучения.

«Пришло осознание, что это мое родное. Маленькое чудо, сокровище, которое у меня есть», — подчеркнула студентка третьего курса КГИК Алена Долгова.

Молодая мама продолжает очно учиться и работать преподавателем в детском хореографическом коллективе. Дочке Алексии — чуть более полутора лет. Девочка растет очень активной и любознательной. Совмещать материнство и образование непросто, но студентки все успевают.

