Студентам КубГТУ представили технологии наблюдения за электронным голосованием

Общественная палата Краснодарского края пригласила студентов КубГТУ IT-направления на онлайн-семинар Общественной палаты России на тему «Технические средства наблюдения за ДЭГ».

Постепенно дистанционное электронное голосование распространится на всей территории России. На выборах президента РФ Кубань в ДЭГ не участвует, но краевой Общественный штаб изучает этот вопрос, чтобы обучать общественных наблюдателей.

Первый зампредседателя краевой Общественной палаты, член краевого Штаба по наблюдению за выборами, адвокат Артур Колесников отметил, что регион должен быть готов к введению ДЭГ.

«Должны быть готовы и общественные наблюдатели. Контроль за дистанционным электронным голосованием сильно отличается от привычного нам наблюдения за голосованием на избирательных участках. Его стандарты и механизмы также разрабатывает Общественная палата Российской Федерации. К наблюдению за ДЭГ в будущем мы привлечем специалистов IT-направления. Сегодня мы пригласили студентов-айтишников, которые хорошо разбираются в информационных технологиях», — сказал Колесников.

Он подчеркнул, что подготовка пула технически грамотных и граждански активных экспертов уже началась. Эксперты смогут обеспечить в Краснодарском крае прозрачность и чистоту голосования на выборах в новом цифровом формате.

«Современные IT-технологии позволяют зашифровать файлы так, чтобы невозможно было их исказить и как-то повлиять на результаты голосования. Сегодняшний семинар для меня интересен как для специалиста, а в будущем, если представится возможность стать наблюдателем на голосовании с ДЭГ, я не откажусь», — цитирует пресс-служба краевой Общественной палаты студентку КубГТУ по специальности «программная инженерия» Анастасию Тимофееву.

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