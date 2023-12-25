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Студент пришел с катаной в техникум Армавира и устроил конфликт

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/student-prishel-s-katanoj-v-tehnikum-armavira-i-ustroil-konflikt
Студент пришел с катаной в техникум Армавира и устроил конфликт
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Молодой человек не смог пройти в учебное заведение с предметом, похожим на оружие. На место вызвали Росгвардию.

Сотрудник техникума в Армавире заметил, что один из студентов пытается зайти в учреждение с мечом, и остановил его. Парень начал конфликтовать, поэтому охранник нажал тревожную кнопку. Молодой человек попытался скрыться.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали подозрительного парня. Им оказался 18-летний учащийся техникума. Его передали полицейским для разбирательства. Правоохранители выяснили, что студент пытался пройти в учреждение с сувенирной катаной, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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