Студент КГИК Роман Романюк: библиотека нашего института выглядит очень инновационно
В Краснодарском государственном институте культуры инновационная библиотека встретила новых студентов. Молодых людей научили, как пользоваться информационными ресурсами, им показали работу станции автоматической выдачи книг.
«Библиотека стала более технологичной. Она у нас инновационная, использует все самые свежие разработки, какие только попадают в библиотечную среду», — рассказала директор библиотеки КГИК Ирина Свертока.
В библиотечном фонде можно найти необходимые пособия для учебы. Здесь собраны журналы, газеты, ноты для музыкальных факультетов, а также научные труды для работы над дипломами и курсовыми.
«Все выглядит технологично, футуристично по сравнению с обычными библиотеками, которые есть в городе. Поэтому могу сказать, что библиотека выглядит очень инновационно», — поделился студент КГИК Роман Романюк.
Уроки о том, как пользоваться системами библиотеки, проводят для всех новых студентов с момента ее открытия — с 2018 года.
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