Студент из Краснодарского края стал серебряным призером чемпионата BRICS Skills Competition

Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 17 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В международном чемпионате BRICS Skills Competition участвовали представители России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Соревнования проходили по 70 компетенциям. Студент третьего курса Лабинского аграрного техникума Назар Бутенко выиграл серебряную медаль. Он соревновался в «Эксплуатации беспилотных летательных аппаратов».

«Юноша учится по специальности «Компьютерные системы и комплексы» и участвует во многих соревнованиях. Так, в этом году он победил в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» и стал призером Нацфинала. Наставник Назара — преподаватель техникума Андрей Остроушко», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор поздравила Назара Бутенко и его наставника с наградой и пожелала успехов и новых побед.

Читайте также: кубанские студенты завоевали награды на чемпионате «Молодые профессионалы».