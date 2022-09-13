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Кубанские студенты завоевали награды на чемпионате «Молодые профессионалы»

Общество
13.09.2022 21:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-studenty-zavoevali-nagrady-na-chempionate-molodye-professionaly
Кубанские студенты завоевали награды на чемпионате «Молодые профессионалы»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Об этом 13 сентября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. X Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» прошел в Саранске в рамках национального проекта «Образование».

«Серебро у Данилы Вичкуткина из Краснодарского колледжа электронного приборостроения. Он участвовал в состязаниях по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности». Бронзовую медаль в треке «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» завоевал студент Краснодарского архитектурно-строительного техникума Егор Четвертнов», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона пожелал студентам удачи и развития в своей профессии.

Всего по результатам Национального финала «Молодые профессионалы» и итоговых соревнований у сборной Кубани 28 наград: 3 золотые медали, 4 серебряные, 7 бронзовых, а также 14 медальонов за профессионализм.

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