Кубанские студенты завоевали награды на чемпионате «Молодые профессионалы»
Об этом 13 сентября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. X Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» прошел в Саранске в рамках национального проекта «Образование».
«Серебро у Данилы Вичкуткина из Краснодарского колледжа электронного приборостроения. Он участвовал в состязаниях по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности». Бронзовую медаль в треке «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» завоевал студент Краснодарского архитектурно-строительного техникума Егор Четвертнов», — написал Кондратьев в Telegram.
Глава региона пожелал студентам удачи и развития в своей профессии.
Всего по результатам Национального финала «Молодые профессионалы» и итоговых соревнований у сборной Кубани 28 наград: 3 золотые медали, 4 серебряные, 7 бронзовых, а также 14 медальонов за профессионализм.
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