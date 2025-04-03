Студент из Анапы извинился за оскорбление православных в соцсетях

Провокационные заявления на основе религиозной и межнациональной розни выявили полицейские в одной из соцсетей.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму краевого главка полиции оперативно установили личность автора скандальных публикаций. Им оказался 17-летний студент. Провокатора доставили в отдел полиции, где он раскаялся в своем поступке.

«Я признаю свою ошибку и свою вину в том, что оскорбил всех православных, и извиняюсь перед всеми», — сказал блогер в видео, записанном в отделе полиции.

По факту произошедшего проводится проверка. По окончании разбирательства действиям молодого человека дадут правую оценку и примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в своем Telegram-канале молодой человек публиковал провокационные заявления и демонстрировал удостоверение якобы одного из силовых ведомств. В ОМВД России по Анапе начали проверку. Установили, что автором постов является студент одного из анапских образовательных учреждений. К вузам МВД он никакого отношения не имеет.

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