Студент из Анапы хвастал в соцсети удостоверением МВД и делал скандальные посты

Полицейские Анапы выявили в одной из соцсетей канал, автор которого публиковал провокационные заявления на основе религиозной и межнациональной розни.

В своем Telegram-канале молодой человек также демонстрировал удостоверение якобы одного из силовых ведомств.

По факту выявленных публикаций в ОМВД России по Анапе начали проводить проверку. Установили личность автора скандальных постов. Им оказался студент одного из анапских образовательных учреждений. Молодой человек не имеет отношения к вузам МВД России.

По результатам проведенной проверки будет принято решение в рамках законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: жителя Туапсе будут судить за посты в соцсети, дискредитирующие российскую армию. По версии следствия, в мае 2022 года 30-летний мужчина в одной из соцсетей публиковал видеоматериалы и ложную информацию о действиях российской армии в ходе проведения спецоперации на Украине. Возбудили уголовное дело. Во время следствия обвиняемый полностью признал и раскаялся в своем поступке.

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