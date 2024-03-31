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Строящийся склад сгорел под Краснодаром, площадь пожара — 1,4 тыс. кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroyashhijsya-sklad-sgorel-pod-krasnodarom-ploshhad-pozhara-1-4-tys-kv-metrov
Строящийся склад сгорел под Краснодаром, площадь пожара — 1,4 тыс. кв. метров
Фото t.me/mchs0101

В поселке Яблоновском на Шапсугском шоссе 31 марта около 10:00 загорелись недостроенные складские помещения.

Столб черного дыма в районе ТРЦ был виден в разных частях Краснодара и соседних поселков в Адыгее.

На место отправились пожарные расчеты, выяснилось, что горит недостроенный склад. Площадь пожара составила 1,4 тыс. кв. метров.

Фото t.me/mchs0101

К полудню возгорание было локализовано и ликвидировано, при пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

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