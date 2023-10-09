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Стропы парашютиста запутались во время массового прыжка с моста в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stropy-parashyutista-zaputalis-vo-vremya-massovogo-pryzhka-s-mosta-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Стропы парашютиста запутались во время массового прыжка с моста в Сочи

На курорте с 6 по 8 октября прошел фестиваль бейсджампинга — виде спорта, в котором спортсмены прыгают с парашютами с вышек, зданий и мостов.

Всего за три дня спортсмены совершили около 500 прыжков, в том числе с вращением, сальто и переворотами. Кульминацией фестиваля стал массовый прыжок — 20 спортсменов одновременно прыгнули с подвесного моста на высоте 207 м через Ахштырское ущелье.

Полет в среднем длился 30 секунд, поэтому раскрыть парашют нужно было практически сразу после старта. Одному из спортсменов не повезло — стропы парашюта запутались во время открытия. Но удача все же оказалась на его стороне — распутать стропы он смог буквально в 5 м от земли.

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