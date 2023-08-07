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Стройплощадки огородят и обеспечат охраной в Краснодаре после трагедии с 7-летним мальчиком

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/strojploshhadki-ogorodyat-i-obespechat-ohranoj-v-krasnodare-posle-tragedii-s-7-letnim-malchikom
Стройплощадки огородят и обеспечат охраной в Краснодаре после трагедии с 7-летним мальчиком
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Доступ для всех посторонних к стройплощадкам, в том числе заброшенным, закроют в краевой столице. Об этом 7 августа сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Помимо контролирования строящихся объектов и недостроев, глава города поручил проводить профилактические беседы в школах и детских садах, чтобы обезопасить детей от подобных игр.

«Дети — самое ценное, что у нас есть, и беречь их — общая обязанность. Обсудили с коллегами вопиющий случай, который произошел у нас в субботу. На Восточно-Кругликовской семилетний ребенок упал с третьего этажа недостроя. Ребенок, слава богу, остался жив, врачи оценивают его состояние как средней тяжести», — написал Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 7-летний мальчик упал с высоты на заброшенной стройке. Инцидент произошел днем 5 августа на улице Восточно-Кругликовской. По предварительным данным, 7-летний мальчик с друзьями играл на заброшенной стройке. У него закружилась голова и он сорвался с третьего этажа. Ребенка доставили в больницу с многочисленными травмами.

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