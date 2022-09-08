Стройкомпании Краснодарского края перечислили в бюджет региона более 9,2 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Только за 8 месяцев года в Краснодарском крае ввели более 4,7 млн кв. м жилых помещений. Это в 1,6 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По словам вице-губернатора Евгения Наумова, налоговые поступления от строительной отрасли в консолидированный бюджет края увеличились на 19,8% и составили более 9,2 млрд рублей. Он отметил, что экономическая ситуация в строительстве региона стабильна — средняя зарплата работников отрасли выросла по сравнению с прошлым годом на 14,6%.

По количеству введенного жилья Кубань входит в тройку регионов-лидеров, уступая только Московской области и Москве. Лидером являются индивидуальные дома — более 3,3 млн кв. м.

«При таких темпах с уверенностью можно сказать, что плановые показатели по вводу площадей национального проекта «Жилье и городская среда» в текущем году Краснодарский край достигнет», — цитирует замглавы региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 2,5 тыс. семей Кубани улучшили жилищные условия по программе «Сельская ипотека».