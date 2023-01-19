Строительство водозаборных сооружений в Ленинградском районе завершат в 2024 году

Станцию очистки воды в станице Ленинградской возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Первый этап строительства завершили в ноябре 2022 года с опережением графика на месяц.

Контракт предусматривает три этапа строительства. На объекте уже обустроили фундамент под станцию очистки воды и емкости сбора ливневых стоков. Также смонтировали дизельную электростанцию, электролизную, газоконверсор и канализационную насосную станцию.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслава Шапошника, готовность объекта составляет 32%. Он также отметил, что работы идут с опережением графика.

«Строительство завершат в 2024 году. Благодаря реализации этого проекта более 39 тыс. жителей станицы Ленинградской обеспечат качественной водой», — сказал Шапошник.

В 2023 году планируются монтажные работы по зданию водоподготовки и установке оборудования. На объекте установят девять безнапорных фильтров-модулей, безнапорную блочно-модульную установку и резервуары чистой воды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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