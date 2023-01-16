На строительство резервуара с питьевой водой в станице Анапской направили 10,5 млн рублей

Установка резервуара объемом 1 тыс. куб. м позволила втрое увеличить запасы питьевой воды в станице Анапской.

Объект построили в рамках инвестиционной программы Водоканала. Его уже включили в систему водоснабжения станицы.

Резервуар позволит обеспечить дополнительный запас чистой питьевой воды и подключать новых абонентов. Отмечается, что все оборудование, обеспечивающее работу объекта, изготовлено отечественными производителями. Общая стоимость проекта составила порядка 10,5 млн рублей. Кроме того, в станице завершили проектирование 2 км водовода диаметром 400 мм. К строительству планируют приступить в ближайшее время.

«В период пиковых нагрузок некоторые жители станицы обращали внимание на снижение напора воды. Новый резервуар полностью решит данную проблему. Очередным масштабным проектом инвестпрограммы станет строительство железно-бетонного подземного резервуара в Супсехе объемом 10 тыс. куб. м», — цитирует замглавы курорта Артема Моисеева пресс-служба администрации Анапы.

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