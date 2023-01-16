Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На строительство резервуара с питьевой водой в станице Анапской направили 10,5 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-stroitelstvo-rezervuara-s-pitevoj-vodoj-v-stanitse-anapskoj-napravili-10-5-mln-rublej
На строительство резервуара с питьевой водой в станице Анапской направили 10,5 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Анапы

Установка резервуара объемом 1 тыс. куб. м позволила втрое увеличить запасы питьевой воды в станице Анапской.

Объект построили в рамках инвестиционной программы Водоканала. Его уже включили в систему водоснабжения станицы.

Резервуар позволит обеспечить дополнительный запас чистой питьевой воды и подключать новых абонентов. Отмечается, что все оборудование, обеспечивающее работу объекта, изготовлено отечественными производителями. Общая стоимость проекта составила порядка 10,5 млн рублей. Кроме того, в станице завершили проектирование 2 км водовода диаметром 400 мм. К строительству планируют приступить в ближайшее время.

«В период пиковых нагрузок некоторые жители станицы обращали внимание на снижение напора воды. Новый резервуар полностью решит данную проблему. Очередным масштабным проектом инвестпрограммы станет строительство железно-бетонного подземного резервуара в Супсехе объемом 10 тыс. куб. м», — цитирует замглавы курорта Артема Моисеева пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: в Новороссийске из-за утечки 25,8 тыс. человек остались без воды.

 

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Скончался актер Вахтанг Кикабидзе
Скончался актер Вахтанг Кикабидзе
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
СК: провалившийся под лед в Динском районе подросток был на реке не один
СК: провалившийся под лед в Динском районе подросток был на реке не один
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
В Краснодарском крае под лед провалился рыбак, он погиб
В Краснодарском крае под лед провалился рыбак, он погиб
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Сочи прошел финал Кубка Никиты Мазепина по картингу. Фоторепортаж
  2. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  3. Бездомная собака искусала ребенка во дворе школы в Новороссийске
  4. Более 40% выручки потеряли кинотеатры Краснодарского края в 2022 году
  5. Единую платежку ЖКХ планируют ввести в России
  6. Мобилизованных предпринимателей России освободили от статистической отчетности
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях