Строительство центра единоборств в Крымске проинспектировал глава района
Общество
26.08.2022 13:24
Главе Крымского района Сергею Лесю доложили, что строители укладываются в график работ. Центр планируют открыть уже в этом году.
Новый спорткомплекс предназначен для тренировок по дзюдо, самбо и спортивной борьбе. На площади более 1 тыс. кв. м появятся спортивный зал, душевые, гардеробные, тренерские и бытовые помещения. Центр единоборств строят в рамках краевой программы развития физической культуры и спорта.
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