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Строительство центра единоборств в Крымске проинспектировал глава района

Общество
26.08.2022 13:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-tsentra-edinoborstv-v-krymske-proinspektiroval-glava-rajona
Видео канала «Кубань 24»

Главе Крымского района Сергею Лесю доложили, что строители укладываются в график работ. Центр планируют открыть уже в этом году.

Новый спорткомплекс предназначен для тренировок по дзюдо, самбо и спортивной борьбе. На площади более 1 тыс. кв. м появятся спортивный зал, душевые, гардеробные, тренерские и бытовые помещения. Центр единоборств строят в рамках краевой программы развития физической культуры и спорта.

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