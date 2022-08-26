Строительство центра единоборств в Крымске проинспектировал глава района

Видео канала «Кубань 24»

Главе Крымского района Сергею Лесю доложили, что строители укладываются в график работ. Центр планируют открыть уже в этом году.

Новый спорткомплекс предназначен для тренировок по дзюдо, самбо и спортивной борьбе. На площади более 1 тыс. кв. м появятся спортивный зал, душевые, гардеробные, тренерские и бытовые помещения. Центр единоборств строят в рамках краевой программы развития физической культуры и спорта.

Читайте также: в станице Павловской открыли новый Центр единоборств.