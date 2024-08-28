Строительство центра единоборств в Апшеронске приостановили из-за подрядчика

Работы на объекте приостановили в декабре 2023 года — в отношении недобросовестного подрядчика ведутся судебные разбирательства.

По инициативе администрации Апшеронского района в марте провели досудебную строительно-техническую экспертизу. По ее результатам установили, что проектная организации при разработке проектно-сметной документации на строительство спортивного объекта в 2021 году подделала технические условия подключения здания к водоснабжению.

Материалы по выявленным нарушениям передали в правоохранительные органы. В отношении компании и ряда должностных лиц местного самоуправления возбуждено уголовное дело.

На основании экспертизы составили и согласовали дорожную карту по дальнейшему строительству центра единоборств в Апшеронске. Сейчас актуализировали стоимость и получили положительное заключение экспертизы, устраняются недостатки существующего проекта. В этом году планируют получить положительное заключение экспертизы после корректировки.

В середине августа объявили аукцион по определению подрядчика, который готов построить центра до конца года. Окончание аукциона — 2 сентября.

«Ход дальнейшей реализации проекта по строительству спортивного объекты будет ежемесячно освещаться в официальных источниках информации о деятельности органов местного самоуправления», — сообщает пресс-служба администрации Апшеронского района.

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