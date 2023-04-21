Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Строительство спорткомплекса площадью более 1 тыс. 600 кв. метров начали в Динском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-sportkompleksa-ploshhadyu-bolee-1-tys-600-kv-metrov-nachali-v-dinskom-rajone
Строительство спорткомплекса площадью более 1 тыс. 600 кв. метров начали в Динском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Спортивный комплекс строится на улице Интернациональной, 59 в станице Васюринской.

Двухэтажный спорткомплекс площадью свыше 1 тыс. 600 кв. м возводят строят по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры». В настоящее время на стройплощадке идут подготовительные работы.

Планируется, что в новом спортивном комплексе будут заниматься гандболом, мини-футболом, волейболом, баскетболом и теннисом взрослые и дети. Залы также оснастят всем необходимым для тренировок: шведскими стенками, боксерскими мешками, канатами и гимнастическими кольцами.

Завершить строительство планируют в 2024 году.

В 2022 году в Краснодарском крае построили 48 крупных комплексов и небольших игровых площадок. В текущем году строится свыше 40 спортивных сооружений в 27 муниципалитетах. Еще 23 спортобъекта уже получили положительное заключение госэкспертизы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сейчас жители Краснодарского края в ходе голосования могут выбрать зеленые зоны для благоустройства. Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большего всего голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

Читайте также: в Сочи более 13 тыс. человек проголосовали за объекты для благоустройства.

Статьи
Как копить деньги, не снижая уровень жизни
Как копить деньги, не снижая уровень жизни
Что такое феминизм? Мифы о феминизме
Что такое феминизм? Мифы о феминизме
Эти 9 разрушителей убивают вашу печень
Эти 9 разрушителей убивают вашу печень
Что подарить крестнику или крестнице?
Что подарить крестнику или крестнице?
10 продуктов для крепких костей
10 продуктов для крепких костей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
  2. Девушка выпала с балкона многоэтажки и погибла в Фестивальном микрорайоне Краснодара
  3. Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео
  4. Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
  5. Предпринимателям Краснодара запретят использовать яркие цвета при оформлении торговых точек
  6. Девушка на иномарке вылетела на тротуар и сбила пожилую женщину в центре Краснодара
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях