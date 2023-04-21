Строительство спорткомплекса площадью более 1 тыс. 600 кв. метров начали в Динском районе

Спортивный комплекс строится на улице Интернациональной, 59 в станице Васюринской.

Двухэтажный спорткомплекс площадью свыше 1 тыс. 600 кв. м возводят строят по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры». В настоящее время на стройплощадке идут подготовительные работы.

Планируется, что в новом спортивном комплексе будут заниматься гандболом, мини-футболом, волейболом, баскетболом и теннисом взрослые и дети. Залы также оснастят всем необходимым для тренировок: шведскими стенками, боксерскими мешками, канатами и гимнастическими кольцами.

Завершить строительство планируют в 2024 году.

В 2022 году в Краснодарском крае построили 48 крупных комплексов и небольших игровых площадок. В текущем году строится свыше 40 спортивных сооружений в 27 муниципалитетах. Еще 23 спортобъекта уже получили положительное заключение госэкспертизы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сейчас жители Краснодарского края в ходе голосования могут выбрать зеленые зоны для благоустройства. Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большего всего голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

Читайте также: в Сочи более 13 тыс. человек проголосовали за объекты для благоустройства.