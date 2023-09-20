Строительство скоростной железной дороги Москва — Адлер оценили в 3 трлн рублей

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер, по предварительным оценкам, обойдется в 3,2 трлн рублей.

Новая магистраль позволит поездам в 3 раза быстрее курсировать между пунктами назначения. В год по ней будут перевозить до 17,2 млн человек.

По мнению экспертов, высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) в Адлер не сможет конкурировать с авиасообщением, так как для этого время в пути не должно превышать 5-5,5 часов.

Всего в рамках стратегии развития транспортной инфраструктуры до 2030 года планируют создать четыре высокоскоростные магистрали: Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер, «Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург и Москва — Смоленск — Минск. Предварительная стоимость реализации проектов достигает 10,8 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ».

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