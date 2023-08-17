Строительство школы в Московском микрорайоне Краснодара идет с отставанием от графика

Речь идет о школе на 1,5 тыс. мест на улице Байбакова. Ее начали строить в декабре 2021 года, а сдать в эксплуатацию планировали в 2023 году.

Мэр Краснодара Евгений Наумов во время рабочего объезда по Прикубанскому округу посетил строительную площадку будущей школы и увиденное его совсем не обрадовало.

«Толковых объяснений, почему подрядчик топчется на одном месте, отставая от графика, — не получили. Объект — на личном контроле и у меня, и у прокурора города. Мы не допустим срыва сроков завершения строительства», — написал Наумов в Telegram.

Он добавил, что на стройплощадке должны трудиться около 140 человек, но в момент его появления их там не было.

Школу на улице Байбакова строят в рамках национального проекта «Образование» на земельном участке 27,1 тыс. кв. метров. Площадь здания составит почти 25 тыс. кв. метров. Образовательное учреждение будет трехэтажным и состоять из шести блоков. В нем появится два спортзала, актовый зал на 800 мест, малый зал на 200 мест и столовую на 780 посадочных мест.

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