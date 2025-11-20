Строительство поликлиники на Россинского в Краснодаре завершат к Новому году

В Краснодарском крае продолжают строить больницы и поликлиники. Медучреждения возводят по краевой программе модернизации здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Средства на строительство медучреждений выделили из федерального и краевого бюджетов. К Новому году в Краснодаре на улице Россинского планируют завершить строительство поликлиники на 400 мест. В поликлинике предусмотрены 14 кабинетов для врачей-специалистов, процедурный, прививочный и рентген-кабинеты.

Читайте также: сразу два важных объекта здравоохранения заработают после Нового года в Анапе. В станице Благовещенской идет строительство офиса врача общей практики. В самом городе на финальной стадии капитальная реконструкция родильного дома.

