Строительство поликлиники на Россинского в Краснодаре завершат к Новому году
Общество
20.11.2025 16:46
В Краснодарском крае продолжают строить больницы и поликлиники. Медучреждения возводят по краевой программе модернизации здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Средства на строительство медучреждений выделили из федерального и краевого бюджетов. К Новому году в Краснодаре на улице Россинского планируют завершить строительство поликлиники на 400 мест. В поликлинике предусмотрены 14 кабинетов для врачей-специалистов, процедурный, прививочный и рентген-кабинеты.
Читайте также: сразу два важных объекта здравоохранения заработают после Нового года в Анапе. В станице Благовещенской идет строительство офиса врача общей практики. В самом городе на финальной стадии капитальная реконструкция родильного дома.