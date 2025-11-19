Сразу два важных объекта здравоохранения заработают после Нового года в Анапе

В станице Благовещенской идет строительство офиса врача общей практики. В самом городе на финальной стадии капитальная реконструкция родильного дома.

Строительство офиса врача общей практики площадью 500 кв. м подходит к завершающему этапу работ. Разместился он в станице Благовещенской. Сейчас на строительной площадке трудятся около 20 рабочих: прокладывают инженерные сети, подготавливают стены к штукатурке и монтируют вентиляцию. Закупают все необходимые материалы. Ход строительных работ оценила врип мэра Анапы Светлана Балаева. Она встретилась с директором подрядной организации Артемом Мусаэляном.

«Мы готовимся максимальным образом, для того чтобы приступить к штукатурным работам. Сегодня завозится сетка, завтра по идее уже выходят штукатуры. Дополнительно сейчас выполняется работа по раскладке фасадных панелей, чтобы приступить к монтажу генсистемы, утеплителя и фасадных панелей из композита», — говорит подрядчик Артем Мусаэлян.

Новый объект будет оснащен современным оборудованием и обеспечит комфортные условия для пациентов и медицинского персонала. Кроме помещений для приема пациентов, там будет оборудован дневной стационар.

«Проложили сеть электроснабжения внутрь здания, сделали сейчас опуски по внутренним стенам, начали монтаж венкоробов, пополняем планировочные работы, также поставили единицу техники для прокладки и ввода в здание воды и канализационных сетей», — рассказывает Мусаэлян.

Также в Анапе находится на завершающей стадии капитального ремонта здание роддома. Готовность объекта 80%. Работы ведутся параллельно на всех четырех этажах. Идет облицовка плиткой внутренних помещений, монтаж инженерных коммуникаций, системы вентиляции, навесных потолков.

«Мы в ожидании, у нас же девять месяцев получается, очень символично. Поэтому ребенок будет любимый и долгожданный, спасибо всем на самом деле», — делится главврач городской больницы Анапы Виктория Шматкова.

На объекте трудятся 100 специалистов. Также проводятся работы по благоустройству прилегающей территории и установке ограждения.

«Это гинекология, а там уже акушерские дела, эта зональность очень нужна. Это правильно на самом деле для работы», — отмечает Шматкова.

В роддоме появятся современные операционные блоки гинекологического и акушерского отделений, индивидуальные родильные залы.

«У нас отделочные работы завершены, четвертый и третий этаж. Второй и первый — недели две осталось примерно. В подвале до конца года мы тоже собираемся завершить», — подчеркивает застройщик Евгений Бородин.

Общестроительные работы планируется завершить до конца текущего года. Открытие родильного дома запланировано на начало 2026 года. В первом квартале должен начать работу и ВОП в станице Благовещенской.

