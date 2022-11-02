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Строительство новой дорожной развязки под Новороссийском начнут до конца года

Общество
02.11.2022 12:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-novoj-dorozhnoj-razvyazki-pod-novorossijskom-nachnut-do-kontsa-goda
Строительство новой дорожной развязки под Новороссийском начнут до конца года
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Новая разноуровневая развязка на 16 км трассы А-290 станет частью скоростного коридора Кубань — Крым. Приступить к строительству планируют до конца года.

Развязку построят на въезде в поселок Вернебаканский со стороны Новороссийска, на пересечении трасс А-146 и А-290. Этот объект является частью проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.

Сообщается, что новая развязка исключит пересечения с железной дорогой и ликвидирует левые повороты. Это будет способствовать снижению аварийности на участке. Новая развязка также увеличит пропускную способность трассы А-290 с южной стороны Верхнебаканского.

«Организация работ предусматривает минимальную нагрузку на участок во время стройки. Сначала работы будут вестись за границами существующих дорог. Позже, во время устройства примыканий возможно сужение проезжей части с четырех до двух полос со стороны Новороссийска, но мы будем стараться производить работы, не мешая автомобилистам», — сказал глава ФКУ «Черноморье» Виктор Вовк.

Кроме трех основных направлений организуют шесть съездов общей протяженностью 1 тыс. 705 м. Они свяжут федеральные трассы с сетью местных дорог. Также, по плану, объект включит в себя два путепровода, 10 водопропускных труб и 1 тыс. 514 пог. м удерживающих сооружений, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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