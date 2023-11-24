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Строительство начальной школы на 400 мест стартовало в Лабинске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-nachalnoj-shkoly-na-400-mest-startovalo-v-labinske
Строительство начальной школы на 400 мест стартовало в Лабинске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Учебный корпус возводят на территории школы № 3 на улице имени Демьяна Бедного согласно региональному проекту «Развитие общественной инфраструктуры».

Общая площадь нового трехэтажного здания превысит 7,1 тыс. кв. м. Помимо учебных классов, в корпусе для учеников начальной школы будут гардеробные, пищеблок с обеденным залом на 200 мест, медкабинет, кабинет логопеда, спортзал, лифт, а также библиотека и актовый зал вместимостью 275 человек.

Сейчас строители уже приступили к укладке фундаментной плиты, монтажу опалубки, армированию стен и колонн подвального этажа. Готовность объекта составляет 9%. Работы здесь планируют завершить в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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