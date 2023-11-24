Строительство начальной школы на 400 мест стартовало в Лабинске

Учебный корпус возводят на территории школы № 3 на улице имени Демьяна Бедного согласно региональному проекту «Развитие общественной инфраструктуры».

Общая площадь нового трехэтажного здания превысит 7,1 тыс. кв. м. Помимо учебных классов, в корпусе для учеников начальной школы будут гардеробные, пищеблок с обеденным залом на 200 мест, медкабинет, кабинет логопеда, спортзал, лифт, а также библиотека и актовый зал вместимостью 275 человек.

Сейчас строители уже приступили к укладке фундаментной плиты, монтажу опалубки, армированию стен и колонн подвального этажа. Готовность объекта составляет 9%. Работы здесь планируют завершить в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани на строительство школ и детсадов в 2024 году выделили 29 млрд рублей.