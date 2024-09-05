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Строительство набережной в Тамани планируют завершить в III квартале года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-naberezhnoj-v-tamani-planiruyut-zavershit-v-iii-kvartale-goda
Строительство набережной в Тамани планируют завершить в III квартале года
Фото t.me/FedorBabenkov

Протяженность второй очереди новой набережной — более 660 м. На ее строительство выделили 185 млн рублей.

Сейчас подрядчик укладывает плитку, устраивает инженерные сети, а также устанавливает малые архитектурные формы и ограждения спортивной площадки. Параллельно готовят основания для спортивной и игровой зоны.

«Обсудили возникающие в процессе производства работ вопросы. Сейчас важно не просто сохранить темпы, а увеличить их. Впереди осень, и погода может нам не благоволить. Срок сдачи объекта — третий квартал текущего года», — написал глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram.

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