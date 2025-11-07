Строительство моста в Крымске вышло на финишную прямую

В Крымске строительство двухполосного автомобильного моста, который соединит улицы Космонавтов и Коммунистическую, вступило в завершающую стадию.

Новый мост позволит разгрузить существующие переправы и улучшить транспортную доступность города.

Строители уже подняли конструкцию над бетонным лотком. В настоящее время ведется обустройство подъездных путей и строительство тротуаров. Также возводятся два пешеходных моста на улицах Веселой и Космонавтов.

Строительство ведется по поручению губернатора Краснодарского края. Завершить работы планируют в декабре.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проход по пешеходному мосту на улице Веселой в Крымске закроют с 10 ноября. Старый пешеходный мост будет демонтирован. Также на время работ временно будет закрыт проход и по новому мосту.

