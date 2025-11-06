Проход по пешеходному мосту на улице Веселой в Крымске закроют с 10 ноября

Старый пешеходный мост будет демонтирован. Проход по нему закроют с 10 ноября. Также на время работ временно будет закрыт проход и по новому мосту.

Проход откроют после завершения всех работ, в том числе по строительству тротуара, и проверки безопасности. Завершить работы планируют 1 декабря текущего года. Получение разрешительной документации по вводу в эксплуатацию нового моста займет до 30 дней после окончания всех работ.

На время работ жителям и гостям Крымска предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами. Ближайший переход — с улицы Адагумской с одной стороны, от нового ЗАГСа, детского сада № 19 — с другой стороны, сообщает МЦУ Крымска.

