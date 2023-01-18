Строительство корпуса начальной школы в Крыловском районе завершат до конца года
Учебное учреждение в станице Крыловской строится в рамках госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».
В настоящее время готовность учебного корпуса на 200 мест составляет 47%. Там возводят стены и перегородки, обустраивают наружные инженерные сети, кровлю и металлоконструкции.
В здании планируют разместить кабинеты для занятий, актовый зал, столовую и современный библиотечно-информационный центр. На территории расположат зоны для отдыха, футбольное поле и площадки для настольного тенниса.
Завершить строительство планируют в текущем году. Всего в этом году на Кубани достроят 102 социальных и коммунальных объекта. В списке 20 школ, 23 детсада, 9 поликлиник, 11 центров единоборств. Также спорткомплексы, спортзалы и объекты инженерной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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