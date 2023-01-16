Почти на 70% готова школа на 1,5 тыс. мест в районе Западного обхода Краснодара

Школу на территории 2,8 га строят по нацпроекту «Образование». Завершить работы планируют в четвертом квартале 2023 года. Сейчас в здании проводят инженерные сети, ведут штукатурные, фасадные и кровельные работы.

Школа на 1 тыс. 550 мест будет трехэтажной. Там разместят четыре блока — начальную школу, блок для 5-11 классов, спортивный блок с актовым залом и столовой, а также административный блок. Между ними установят переходную галерею.

На каждом этаже разместят учебные кабинеты. Кроме того, на первом этаже здания будут гардеробная, медпункт, 2 малых спортзала и столовая на 822 места. На втором этаже разместят большой спортзал, актовый зал на 550 мест и зал хореографии. На третьем этаже расположатся библиотека, читальный зал на 140 мест и театральная студия.

На прилегающей территории обустроят спортивное ядро с полем для мини-футбола, площадкой для волейбола, многофункциональной спортплощадкой, стометровой беговой дорожкой и сектором для прыжков в длину. Кроме того, в школьном дворе создадут зону отдыха для учеников, проведения мероприятий и подвижных игр.

В Краснодаре в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию 35 соцобъектов, всего одномоментно строят 61 здание. Информация обо всех строящихся и проектируемых объектах размещена в специальном разделе на сайте администрации города, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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