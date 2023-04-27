Строительство канализационной сети в центре Геленджика завершат до 1 мая

Работы по созданию новой канализационной сети в городе-курорте ведут в рамках проекта «Чистая бухта».

В связи с этим рабочие разрыли территорию на Центральной площади Геленджика. Местные жители обеспокоились тем, успеют ли привести в порядок главную площадь города к началу курортного сезона, и начали задавать вопросы об этом мэру.

«Руководство «Концессии» заверяет, что до 1 мая работы на Центральной площади полностью завершат, технику и ограждения уберут. На других участках набережной работы завершат до 5 мая», — написал в Telegram глава Геленджика Алексей Богодистов.

Он уточнил, что сейчас работы завершают на набережной — от ЗАГСа до улицы Островского. На этом участке построили 460 метров новой канализационной сети из современного материала.

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