Строительство глубоководного выпуска на очистных сооружениях начали в Геленджике

О строительстве глубоководного выпуска на очистных сооружениях Толстого Мыса рассказал глава курорта Алексей Богодистов.

Сейчас в Геленджике продолжаются работы по реконструкции и строительству сетей водоотведения — уже проложили 25,5 км трубопроводов и 48 км запланированных. Кроме того, реконструируют шесть канализационных насосных станций, еще две начали строить.

На Тонком Мысе специалисты продолжают строительство новых очистных сооружений мощностью 30 тыс. куб. м в сутки с возможностью расширения до 50 тыс. куб. м в сутки.

По итогам прошлого года построили и реконструировали более 17 км сетей водоснабжения и водоотведения. До начала курортного сезона все работы в местах скопления людей и на набережной должны быть завершены.

«К летнему курортному сезону составили график промывки резервуаров чистой воды, замены насосного оборудования в скважинах Дивноморского водозабора, монтажа регуляторов давления. Последние позволяют равномерно распределять воду в сетях и обеспечивать ресурсом жителей всех районов города. Водоснабжение в летний курортный сезон должно пройти без сбоев для наших жителей и гостей», — написал Алексей Богодистов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в реконструкцию очистных сооружений Геленджика инвестируют более 31 млрд рублей.