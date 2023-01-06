Строительство газопровода в микрорайоне Сортировка в Туапсе завершат в июле

С просьбой провести газ в микрорайоне к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обращался местный житель на «Прямой линии».

Кондратьев поручил построить газопровод до конца 2023 года. Строительство стартовало в сентябре прошлого года. В настоящее время техническая готовность объекта составляет 12%. Реализация проекта позволит газифицировать порядка 800 частных домов и 698 квартир в 18 многоэтажках.

В настоящее время ведутся работы на улице Киевской. Завершить строительство газопровода низкого давления планируют раньше срока — в июле текущего года.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев проведет «Прямую линию» 12 января в эфире телеканала «Кубань 24». Посмотреть ее также можно будет на странице администрации Краснодарского края в ВКонтакте.

Все желающие смогут задать свой вопрос по многоканальному телефону администрации Краснодарского края +7 (861) 268-60-44, с помощью чат-бота в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или на сайте Госуслуги, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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