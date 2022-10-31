Строительство Дома культуры под Анапой планируют завершить в 2023 году

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соцобъект в селе Сукко станет первым ДК в Краснодарском крае, построенным по нацпроекту «Культура», рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«В анапском селе Сукко рабочие строят новый Дом культуры. Мы впервые возводим ДК в крае по национальному проекту. Культурный центр селу был необходим. Старое здание находилось в аварийном состоянии, а до ближайшего учреждения жителям добираться далеко», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

К строительству приступили в апреле. Сейчас специалисты армируют плиты перекрытия, стены лифтовой шахты, устраивают контур заземления. Там предусмотрен зрительный зал на 200 мест, библиотека, гончарная мастерская, хореографический и спортивный залы. Завершить строительство планируют в 2023 году.

По нацпроекту с 2019 года в регионе отремонтировали 30 ДК. В текущем году планируют ремонт в четырех учреждениях Каневского, Тбилисского и Тимашевского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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