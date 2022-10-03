Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Минькова: в школу искусств Белоглинского района закупили музыкальные инструменты

Культура
03.10.2022 17:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/minkova-v-shkolu-iskusstv-beloglinskogo-rajona-zakupili-muzykalnye-instrumenty
Минькова: в школу искусств Белоглинского района закупили музыкальные инструменты
Фото t.me/minkovaanna23

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 3 октября рассказала об обновлении детской школы искусств Белоглинского района. Музыкальные инструменты для нее закупили в рамках национального проекта «Культура».

По словам Миньковой, это школа является объектом культурного наследия и одним из старейших зданий в районе. Учреждение уже давно нуждалось в обновлении.

«Приняли решение капитально его отремонтировать. Уже закончили кровельные работы. Привели в порядок кабинеты. По нацпроекту «Культура» закупили музыкальные инструменты», — написала Минькова в Telegram.

Теперь в школе искусств Белоглинского района появились новые баяны, саксофоны, скрипки, аккордеоны, балалайки, домры, виолончели, электрогитары и пианино. Также в детское учреждение закупили учебную литературу и современное оборудование.

Всего с 2019 года по нацпроекту «Культура» музыкальные инструменты передали в 53 организации региона.

Читайте также: в Курганинском районе школа искусств получила 25 музыкальных инструментов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
  2. В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
  3. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Глава Абинского района объяснил происхождение густого дыма над полями
  6. Голый мужчина гулял вдоль трассы под Краснодаром
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях