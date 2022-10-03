Минькова: в школу искусств Белоглинского района закупили музыкальные инструменты
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 3 октября рассказала об обновлении детской школы искусств Белоглинского района. Музыкальные инструменты для нее закупили в рамках национального проекта «Культура».
По словам Миньковой, это школа является объектом культурного наследия и одним из старейших зданий в районе. Учреждение уже давно нуждалось в обновлении.
«Приняли решение капитально его отремонтировать. Уже закончили кровельные работы. Привели в порядок кабинеты. По нацпроекту «Культура» закупили музыкальные инструменты», — написала Минькова в Telegram.
Теперь в школе искусств Белоглинского района появились новые баяны, саксофоны, скрипки, аккордеоны, балалайки, домры, виолончели, электрогитары и пианино. Также в детское учреждение закупили учебную литературу и современное оборудование.
Всего с 2019 года по нацпроекту «Культура» музыкальные инструменты передали в 53 организации региона.
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