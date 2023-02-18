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Строительство детской поликлиники в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре планируют завершить до конца года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-detskoj-polikliniki-v-mikrorajone-gidrostroitelej-v-krasnodare-planiruyut-zavershit-do-kontsa-goda
Строительство детской поликлиники в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре планируют завершить до конца года
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В настоящее время готовность детской поликлиники на 300 посещений в смену в микрорайоне Гидростроителей составляет 32%.

На объекте ведутся работы по армированию бетонных стен технического этажа, кладке стен и перегородок первого этажа. Строительство 18 февраля проинспектировал мэр Краснодара Евгений Наумов. Также он посетил строящиеся школы и детсады в поселках Знаменском и Новознаменском.

«Подрядчик набрал хорошие темпы. К концу года должен объект сдать. В очередной раз прошел по стройплощадкам садов и школ в Знаменском и Новознаменском. Эти объекты держу на личном контроле. У подрядчика не может быть оправданий не завершить работы в срок», — написал Наумов в Telegram.

Строительство всех соцобъектов планируют завершить до конца текущего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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