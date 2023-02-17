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Новый корпус младших классов на 400 мест в Крымском районе откроют в начале 2024 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-korpus-mladshih-klassov-na-400-mest-v-krymskom-rajone-otkroyut-v-nachale-2024-goda
Новый корпус младших классов на 400 мест в Крымском районе откроют в начале 2024 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 17 февраля сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Двухэтажный блок начальных классов на 400 мест появится в станице Варениковской.

«Кроме учебных классов здесь появится спортивный и актовый залы, столовая, информационно-библиотечный центр, медицинский и административный блоки. Для занятий в теплое время года оборудуют спортивный комплекс с площадками под игровые виды спорта и легкую атлетику. Завершить работы планируется уже в начале следующего года», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Строительство школы планируют закончить в начале 2024 года. Сейчас строители армируют и устанавливают опалубку железобетонных плит, а также бетонную подготовку под опорную стену. Образовательное учреждение строят по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры».

Всего в 2023 году 20 школ в регионе планируют ввести в эксплуатацию, 19 из них строят по нацпроектам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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