Строительство детского сада на 350 мест закончили в Краснодаре

Планируется, что детсад, находящийся на улице Батуринской, введут в эксплуатацию в октябре.

На первом этаже нового детсада установили медицинский и пищевой блоки, а также групповые ячейки. На втором, помимо групповых ячеек, расположили административные помещения, спортивный и музыкальный залы. Кроме того, на территории объекта построили детские спортивные и игровые площадки, а также теневые навесы.

«Продолжается возведение соцобъектов в новых развивающихся микрорайонах, чтобы школы и детские сады были для жителей в шаговой доступности», — отметил директор департамента строительства Иван Горобец.

Он добавил, что часть объектов сдадут уже в этом году, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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