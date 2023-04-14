Школу на 1 тыс. 550 мест построят в селе Цибанобалка Анапы
Об этом в ходе личного приема граждан 14 апреля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Вопросы жителей касались образования, здравоохранения и культуры.
«В селе Цибанобалка население растет, школа работает в полные две смены. Местные жители просят возвести еще одно учебное заведение. Мы уже проектируем школу на 1 тыс. 550 мест по концессионному соглашению», — сказала замглавы региона.
Школу планируют построить к концу 2025 года. Учеников новое учреждение примет уже в апреле 2025 года.
С вопросом капремонта в Доме культуры обратились жители станицы Васюринской. Работы в здании, построенном более 80 лет назад, будут проводить поэтапно, пояснила Минькова. Часть средств уже направили в муниципалитет.
Также капремонт проведут в сельском клубе поселка Центральный усадьбы совхоза Восток в Армавире — здание отремонтируют по программе «Развитие культуры».
В Динском районе построят офис врача общей практики, в Брюховецкой ЦРБ решат вопрос с организацией доступной среды для жителей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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