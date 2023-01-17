Строительство четырех объектов водоотведения начнут в Анапе в 2023 году
Общество
17.01.2023 19:00
О строительстве и реконструкции очистных сооружений и коллекторов в Анапе сообщили на планерном совещании в мэрии курорта.
В 2023 году планируют реконструировать очистные сооружения канализации в Анапе, а также построить очистные в Благовещенской и коллектор канализации в Сукко. Также планируется строительство напорного канализационного коллектора очищенных сточных вот от очистных до камеры гашения на Высоком берегу.
Кроме того, при наличии финансирования на курорте построят водовод в Верхнем Джемете.
«Все работы должны быть на ежедневном контроле «Водоканала» и ответственных служб», — цитирует мэра города Василия Швец пресс-служба администрации Анапы в Telegram.
Читайте также: почти на 60% готовы водозаборные сооружения в Крыловском районе.
Популярные новости
- Зачем увеличивают Вооруженные силы России и ждать ли новой мобилизации?
- Самая короткая линия — прямая: размышления о разговоре Кондратьева с земляками
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- Четыре секции нового моста в районе «Ривьеры» установили в Сочи
- «Заповедный объектив»: Кавказский заповедник приглашает принять участие в фотоконкурсе
- Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском