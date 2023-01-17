Строительство четырех объектов водоотведения начнут в Анапе в 2023 году

О строительстве и реконструкции очистных сооружений и коллекторов в Анапе сообщили на планерном совещании в мэрии курорта.

В 2023 году планируют реконструировать очистные сооружения канализации в Анапе, а также построить очистные в Благовещенской и коллектор канализации в Сукко. Также планируется строительство напорного канализационного коллектора очищенных сточных вот от очистных до камеры гашения на Высоком берегу.

Кроме того, при наличии финансирования на курорте построят водовод в Верхнем Джемете.

«Все работы должны быть на ежедневном контроле «Водоканала» и ответственных служб», — цитирует мэра города Василия Швец пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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