Почти на 60% готовы водозаборные сооружения в Крыловском районе

Реконструкция объекта в станице Крыловской стартовала в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В прошлом году залили фундамент, установили оборудование и проложили внутриплощадочные сети. Также построили резервуары чистой воды и здание административно-бытового корпуса, смонтировали канализационную насосную и дизельную станции.

«Готовность объекта составляет 58,6%. Реконструкцию головных водозаборных сооружений с устройством станции очистки воды производительностью 3,5 тыс. куб. м завершат в 2023 году. Это позволит улучшить водоснабжение для жителей станицы Крыловской, в которой проживают 12,8 тыс. человек», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» с 2019 года в крае построили шесть объектов водоснабжения — в Анапе, Армавире, Белореченске, Новокубанске, Горячем Ключе и Успенском районе. Кроме того, продолжается строительство станций очистки в Темрюке, Ленинградской и Каневской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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