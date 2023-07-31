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Строительство безопасных пешеходных переходов через ж/д пути на Кубани отложили до 2024 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-bezopasnyh-peshehodnyh-perehodov-cherez-zh-d-puti-na-kubani-otlozhili-do-2024-goda
Строительство безопасных пешеходных переходов через ж/д пути на Кубани отложили до 2024 года
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Парламентарий от Краснодарского края Светлана Бессараб в ходе рабочего совещания депутатов Госдумы с представителями компании «РЖД» подняла вопрос о строительстве на Кубани безопасных переходов через железнодорожные пути.

По данным депутата, строительство переходов в Краснодаре снова отложили. Переход в районе перегона Витаминный — Краснодар-2 РЖД обещали построить в 2022 году.  Строительство второго перехода в районе станции Краснодар — Сортировочный планировалось в этом году.

По словам Светланы Бессараб, в ответ на запрос депутата в ведомстве сообщили, что в 2024 году в Краснодарском крае в рамках инвестпроекта планируют построить три перехода: в районе перегона Витаминный, станции Степной и перегона Хоста — Адлер.

«В мой адрес продолжают поступать жалобы от граждан, которые вынуждены ежедневно перебегать ж/д пути, чтобы попасть на работу, отвести ребенка в детский сад или школу. Мы понимаем, что это дорогостоящее строительство, однако ведомству необходимо перейти к выполнению обещаний. Помимо строительства трех переходов, в 2024 году ОАО «РЖД» вновь планирует выполнить проектно-изыскательские работы для дальнейшего строительства еще 13 пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией в крае, в списке которых и район станции Краснодар — Сортировочный», — сказала депутат Госдумы.

Бессараб добавила, что безопасность должна быть обеспечена не только в отношении пассажиров поездов, но и пешеходов, которые вынуждены каждый день подвергать себя опасности.

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