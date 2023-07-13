С начала года в Краснодарском крае на железной дороге травмировались 18 человек

С января по июнь на объектах Северо-Кавказской железной дороги 23 человека погибли и 8 получили травмы. За аналогичный период прошлого года погибли 25 человек и еще 6 травмировались.

Больше всего случаев травматизма на железной дороге на юге страны с начала года зафиксировали в Краснодарском крае — 18, Ростовской области — 9 и Ставропольском крае — 3. Еще один случай травмирования произошел в Дагестане.

Люди получают травмы на железной дороге из-за нарушения правил безопасности. Чаще всего это происходит из-за хождения по путям в неположенных местах, сообщает пресс-служба СКЖД.

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