Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

С начала года в Краснодарском крае на железной дороге травмировались 18 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-v-krasnodarskom-krae-na-zheleznoj-doroge-travmirovalis-18-chelovek
С начала года в Краснодарском крае на железной дороге травмировались 18 человек
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С января по июнь на объектах Северо-Кавказской железной дороги 23 человека погибли и 8 получили травмы. За аналогичный период прошлого года погибли 25 человек и еще 6 травмировались.

Больше всего случаев травматизма на железной дороге на юге страны с начала года зафиксировали в Краснодарском крае — 18, Ростовской области — 9 и Ставропольском крае — 3. Еще один случай травмирования произошел в Дагестане.

Люди получают травмы на железной дороге из-за нарушения правил безопасности. Чаще всего это происходит из-за хождения по путям в неположенных местах, сообщает пресс-служба СКЖД.

Читайте также: мужчина получил сильнейший удар током, пытаясь перелезть через вагон поезда в Краснодаре. Инцидент произошла утром 9 июля на железнодорожной станции «Краснодар-2».

Статьи
Врач назвала продукты, которые притупляют чувство голода
Врач назвала продукты, которые притупляют чувство голода
10 распространенных мифов об алкоголе
10 распространенных мифов об алкоголе
Пять шедевров артхауса на все времена
Пять шедевров артхауса на все времена
Врач объяснила, почему пенсионерам нельзя мороженое
Врач объяснила, почему пенсионерам нельзя мороженое
Что такое нервный срыв и как не довести до него
Что такое нервный срыв и как не довести до него
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях