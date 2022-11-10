Строительные предприятия перечислили в бюджет Краснодарского края 11,5 млрд рублей налогов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С начала года от строительных организаций Кубани в бюджет региона поступило 11,5 млрд рублей, что составляет 120,3% к аналогичному периоду 2021 года.

Об этом 10 ноября сообщил глава департамента строительства Краснодарского края Сергей Власов.

«За девять месяцев 2022 года строители перечислили в региональный бюджет 11,5 млрд рублей налогов. Объем строительно-монтажных работ за это время составил 221,6 млрд рублей. Это и возведение жилых домов, и социальные стройки, и объекты жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Власов.

Больше всего налогов в бюджет региона перечислил Краснодар — 5,4 млрд рублей (107,7%). Также высокие результаты показали Сочи — 2 млрд рублей (108,8%), Новороссийск — порядка 1 млрд рублей (124,6%) и Темрюкский район — 0,5 млрд рублей (148,2%).

В настоящее время в строительную отрасль Кубани входит свыше 8 тыс. предприятий и организаций, в которых работают 72 тыс. человек. Из них 180 — это крупные и средние предприятия. Объем строительно-монтажных работ от них — порядка 79,8 млрд рублей.

За девять месяцев в Краснодарском крае ввели 5,7 млн кв. м жилья. По этому показателю регион занимает второе место среди субъектов РФ. Рост этого показателя составил 150% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

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